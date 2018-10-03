Тюменец заплатит 1,5 млн рублей за рубку сосен

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-03T15:49:05+03:00

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Сегодня, 3 октября, Вагайский районный суд вынес приговор по уголовному делу дело в отношении жителя Тюмени. Мужчину признали виновным в незаконной рубке зеленых насаждение в особо крупном размере.

По данным следствия мужчина не имел законных оснований для заготовки леса. Однако, это не помешало ему в декабре 2017 года организовать рубку леса в Ушаковском участковом лесничестве Вагайского района. Он попросил своего знакомого нанять пятерых местных жителей для вырубки сосен в эксплуатационных лесах.

Привлеченные работники успели спилить 191 сосну. 27 декабря 2017 года незаконную рубку обнаружили сотрудники лесной охраны, полиции и лесники Тюменской авиабазы и лесничего Ушаковского лесничества. Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 1,6 млн рублей.

- Суд назначил «черному» лесорубу штраф в 1,5 млн рублей в доход государства. А также удовлетворил иск прокурора Вагайского района и взыскал с осужденного в пользу департамента лесного комплекса более 1,6 млн рублей в возмещение ущерба, - сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В счет взыскания суд наложил арест на имущество предприимчивого мужчины. Под него попали - земельный участок и два жилых здания в селе Онохино Тюменского района, а также фронтальный погрузчик.