Представилась подругой дочери: мошенница похитила деньги у пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-03T14:56:25+03:00

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Очередной факт мошенничества в отношении пенсионеров зарегистрирован в Тюмени. Накануне, 2 октября, в отдел полиции № 8 УМВД России города поступило сообщение от 78-летней пенсионерки. Она рассказал, что стала жертвой мошенницы и лишилась денежных средств.

Как выяснилось в ходе следствия, в день происшествия пенсионерка находилась дома, в квартире по улице Садовой. Около полудня к ней пришла неизвестная. Она представилась подругой её дочери и попросила одолжить 70 000 рублей. Заполучив деньги, мошенница тут же скрылась.

- Связавшись с дочерью по телефону, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают лицо, причастное к совершению преступления, - отметили пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

В ведомстве добавили, что разыскивается женщина славянской внешности на вид 30-40 лет, рост 165–170 см, плотного телосложения, волосы темные, прямые. Была одета в пальто светлого цвета длиной до колена.

КУДА ЗВОНИТЬ

В случае, если кому-то известно о местонахождении подозреваемой женщины, полиция просит незамедлительно обратиться в дежурную часть УМВД России Тюмени номеру - 291-600.