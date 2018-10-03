2018-10-03T14:05:02+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали эксперта страховой за попытку подкупа

СКР региона начал проверку по уголовному делу
Марина Васильева
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Фото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской областиФото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской области
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Тюменские следователи задержали эксперта экономической безопасности одной из страховых компаний, подозреваемого в подкупе. Следственным отделом по Центральному округу СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого.

Согласно данным следствия, в октябре 2018 года подозреваемый, действуя от имени страховой компании, потребовал у агента - индивидуального предпринимателя передачу ему денег в размере 10 тысяч рублей. В противном случае, злоумышленник пригрозил инициировать расторжение агентского договора с предпринимателем.

Однако сделка не удалась. При получении денег подозреваемый был задержан с поличным, отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области. В настоящее время следователем выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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