Жители Тюменской области стали реже болеть туберкулезом

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-03T13:20:37+03:00

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В Тюменской области наметилась устойчивая тенденция снижения заболеваемости туберкулезом. За 8 месяцев 2018 года этот показатель уменьшился на 2,9%.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, статистика остается не утешительной. Каждый год выявляется больше 1000 человек (1070 – в 2017), больных туберкулезом. Медицинские работники в круглогодичном режиме работают над тем, чтобы как можно раньше выявить заболевание — тогда срок лечения сокращается, а также над тем, чтобы пациенты не прерывали лечение.

Именно эта работа позволяет сократить цифры распространенности туберкулеза среди населения. За 8 месяцев текущего года этот показатель также снизился на 3%, составив 159,5 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.Снижается и количество умерших от туберкулеза. За 7 месяцев 2018 год таких случаев стало на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Основным методом раннего выявления туберкулеза органов дыхания по-прежнему остается флюорографический. Ежегодно в Тюменской области этим способом осматривается около 1 миллиона человек, что составляет 85% населения. В этой связи ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер» настоятельно рекомендует всем жителям области с 15 лет проходить флюорографическое обследование не реже 1 раза в год.