2018-10-03T13:20:37+03:00
Здоровье

Жители Тюменской области стали реже болеть туберкулезом

За 2018 год показатель снизился почти на 3%
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюменской области наметилась устойчивая тенденция снижения заболеваемости туберкулезом. За 8 месяцев 2018 года этот показатель уменьшился на 2,9%.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, статистика остается не утешительной. Каждый год выявляется больше 1000 человек (1070 – в 2017), больных туберкулезом. Медицинские работники в круглогодичном режиме работают над тем, чтобы как можно раньше выявить заболевание — тогда срок лечения сокращается, а также над тем, чтобы пациенты не прерывали лечение.

Именно эта работа позволяет сократить цифры распространенности туберкулеза среди населения. За 8 месяцев текущего года этот показатель также снизился на 3%, составив 159,5 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.Снижается и количество умерших от туберкулеза. За 7 месяцев 2018 год таких случаев стало на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Основным методом раннего выявления туберкулеза органов дыхания по-прежнему остается флюорографический. Ежегодно в Тюменской области этим способом осматривается около 1 миллиона человек, что составляет 85% населения. В этой связи ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер» настоятельно рекомендует всем жителям области с 15 лет проходить флюорографическое обследование не реже 1 раза в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Тюмени смогут зачитать любимые стихи на конкурсе «Маяковский-батл»
Тюменец заплатит 1,5 млн рублей за рубку сосен
Представилась подругой дочери: мошенница похитила деньги у пенсионерки
В Тюмени задержали эксперта страховой за попытку подкупа
В Ишиме благоустроят восемь дворовых территорий за два года
Житель Уватского района стащил 14 тонн асфальта у работодателя
Тюменец скончался после падения из окна своей квартиры
Автоинспекторы Тюмени остановили 400 водителей во время сплошной проверки
Спешил на обед: КамАЗ протаранил продуктовый магазин в Утяшево
В Тюменской области приступили к формированию бюджета на три года
В Тюмени пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе имени Чебоксарова
Ишимские врачи провели уникальную операцию по удалению миомы
Тюмень примет Кубок КСО «Ермак» по спортивному ориентированию
В Тюменской области от клещей пострадали свыше 16 тысяч человек
Александр Моор поздравил тюменцев с победой на чемпионате Euroskills 2018
Тюменские садоводческие маршруты завершают рейсы
Погода в Тюмени 3 октября: день пройдет без осадков