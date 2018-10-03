В Ишиме благоустроят восемь дворовых территорий

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-03T12:36:08+03:00

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Ишим включается в программу по созданию комфортной городской среды. Уже в следующем году в городе благоустроят четыре дворовых территорий. Соответствующее распоряжении о выделение средств из областного бюджета подписал губернатор Александр Моор.

Так, в рамках запланированных мероприятий планируется благоустроить дворы по ул. К.Маркса, 55, Энгельса, 26; ул. 8 Марта, 29а; ул. Чехова, 106; ул. Корушина, 18; ул. Калинина, 108а, 110; ул. Большая, 167; ул. 8 Марта, 20; ул. Цветочная, 7, 7а, 7б, ул. 40 лет Победы, 15а. По всем этим адресам уже проведены обсуждения проектов благоустройства с жителями. Работы на К.Маркса, 55, Энгельса, 26; ул. 8 Марта, 29а и ул. Чехова, 106 планируется выполнить в 2018 году. Реализация мероприятий по остальным указанным дворовым территориям предусмотрена на 2019 год.

- Вне зависимости от того, в областном центре живёт человек или в другом городе, комфортная городская среда должна быть везде одинаковой, и жители должны себя чувствовать по-настоящему горожанами. Работа по созданию дворовых территорий и зелёных уголков с воодушевлением воспринимается земляками и позитивно ими оценивается. Важно, что реализация программы идет с учетом мнения и потребностей людей», – отметил Александр Моор.

Всего, в этом году на территории семи муниципальных образований Тюменской области ведется благоустройство 95 дворовых территорий многоквартирных домов, отметили в пресс-службе правительства области. Изначально программа стартовала в Тюмени более десяти лет назад. Только за период с 2012 по 2017 годов в областном центре комплексно благоустрили 292 двора. В текущем году еще 40. Далее программа распространилась и на другие муниципалитеты региона: Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск, Ишимский и Тюменский районы.