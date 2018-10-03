Житель Уватского района стащил 14 тонн асфальта у работодателя

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-03T11:34:55+03:00

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В Уватском районе полицейские задержали подозреваемого в краже 14 тонн асфальтобетона. Мужчина трудился оператором на заводе по изготовлению смеси.

- 35-летний гражданин, находясь на территории предприятия, изготавливал асфальт из сырья, принадлежащего организации, с целью последующей продажи. Вырученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого за погрузкой в автомобиль свежеприготовленной асфальтовой массы, изготовленной не санкционированно. Своими действиями мужчина нанесен предприятию ущерб в размере 90 000рублей.