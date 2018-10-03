2018-10-03T11:17:00+03:00
Общество

Тюменец скончался после падения из окна своей квартиры

Трагедия произошла накануне, в районе улицы Ямской
Марина Васильева
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Накануне, 2 октября, в дневное время из окна своей квартиры выпал мужчина. Трагедия произошла на улице Ямской. От полученных травм 60-летний местный житель скончался.

- Вызов поступил в 12.39. Уже спустя четыре минуты бригада скорой помощи была на месте. К сожалению, спусти пострадавшего не удалось. Медики констатировали смерть пациента, - отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Детали произошедшего уточняются. Напомним, на днях трагический случаи произошел в центре Тюмени. Поздним вечером, 29 сентября,на козырьке одного из подъездов дома по улице Республики, 92, известного как муравейник, было обнаружено тело женщины. Очевидцы тут же вызвали полицейских, спасателей и медиков. Криминального харакетра в обоих случаях нет.

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