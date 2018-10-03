Автоинспекторы Тюмени остановили 400 водителей во время сплошной проверки

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-03T10:51:09+03:00

В состоянии алкогольного опьянения за рулем оказался только один человек

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Накануне, 2 октября, в Тюмени прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Мероприятие проводилось с 22 часов до полуночи на улице Республики областного центра в районе «Автограда».

За два часа восемь нарядов полка ДПС ГИБДД проверили более 400 транспортных средств. В ходе проверки автоинспекторы выявили 6 фактов управления водителями без полиса ОСАГО, 2 тонированных автомобиля. Еще один водитель ехал на автомобиле, будучи лишенным права управления.

Однако факт управления машиной в нетрезвом виде автоинспекторы все же выявили. При движении еще одного автопатруля к месту проведения сплошной проверки, в районе проезда Воронинские горки внимание инспекторов привлек автомобиль «Хонда». Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

- В этот момент он не справился с управлением и съехал в кювет. Выяснилось, что управлявший автомобилем 18-летний молодой человек находился в состоянии опьянения, водительского удостоверения он не имеет, - Автомобилем, по предварительным данным, юноша завладел незаконно. Для дальнейшего разбирательства автоинспекторы доставили его в отдел полиции, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.