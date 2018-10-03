2018-10-03T09:51:16+03:00
Общество

Спешил на обед: КамАЗ протаранил продуктовый магазин в Утяшево

В необычном ДТП никто не пострадал
Марина Васильева
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Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВконтактеФото из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте
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Накануне, 2 октября, Утяшево произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. «КамАЗ» въехал в продовольственный магазин, расположенный по улице Троицкой.

Фотоснимки произошедшего появились в популярных городских пабликах во Вконтакте. Очевидцы не упустили возможность сфотографироваться на фоне забавного ДТП, а пользователи социальных сетей принялись иронизировать над ситуацией. Тюменцы предположили, что водитель хотел зайти в магазин на обед, но забыл выйти из автомобиля.

Следует отметить, что в Госавтоинспекцию по факту аварии никто не обращался. Помимо здания магазина в необычном ДТП никто не пострадал.

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