В Тюменской области приступили к формированию бюджета на три года

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-03T09:33:59+03:00

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В Тюменской области началась работа над проектом бюджета на 2019 год и очередную трехлетку. Формирование главного документа региона ведется под руководством губернатора Александра Моора.

Глава региона подчеркнул, что важно сохранить преемственность всех программ, которые до этого реализовывались, и при этом сфокусировать внимание на достижении целей и показателей, сформулированных президентом России в майском указе 2018 года. Они транслируются в национальные проекты, где есть и региональная составляющая, отметили в пресс-службе правительства области.

- Мы концентрируем усилия и ресурсы на выполнении мероприятий, позволяющих региону достичь обозначенных президентом и правительством России целей. Необходимо верно расставить приоритеты, поскольку ресурсы всегда ограничены, нужно направить их на наиболее важные участки. Проект бюджета – социально ориентированный. Учитывается реализация всех проектов в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, - пояснил Александр Моор.

Глава региона добавил, что будет продолжена реализация проектов по строительству школ, детских садов, объектов культуры. Сохранятся и действующие меры социальной поддержки льготным категориям граждан. Большой блок связан с инвестиционной программой, в частности, дорожным строительством, ЖКХ, реализацией жилищных программ.

- Все эти вещи мы стараемся сбалансировать. Достаточно много проектов, которые были начаты в предыдущие годы, они требуют логического продолжения и завершения. При этом в целом в стране и Тюменской области ведется большая работа над региональной составляющей национальных проектов, чтобы в период трех лет наиболее напряженные показатели выполнить, сохранить преемственность в реализации программ, направленных на решение важных для жителей региона вопросов, - резюмировал Александр Моор.