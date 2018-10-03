В Тюмени пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе имени Чебоксарова

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-03T08:34:45+03:00

В областной центр съедутся более 100 спортсменов из России и зарубежья

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В Тюмени пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, Заслуженного мастера спорта СССР В.В. Чебоксарова. Соревнования продлятся с 18 по 20 октября.

В состязаниях примут участие свыше 100 борцов в 15 весовых категориях, передает Центр спортивной подготовки. Это представители Тюменской, Свердловской, Омской, Новосибирской, Курганской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Армении, Белоруссии и Казахстана.