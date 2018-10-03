2018-10-03T08:15:24+03:00
Здоровье

Ишимские врачи провели уникальную операцию по удалению миомы

Вернуть здоровье пациентке удалось благодаря уникальной технологии
Марина Васильева
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В областной больнице №4 Ишима выполнили эмболизацию маточных артерий. Операцию провел хирург Василий Прокопьев. Данная процедура заключается в том, что через прокол артерии на бедре в сосуды, питающие миому, вводятся частички специального медицинского пластика, которые полностью прекращают в них кровоток.

- На сосуды здорового миометрия эмболизация не оказывает практически никакого воздействия - это связано с особенностями их строения и техникой самого вмешательства. После прекращения кровоснабжения мышечные клетки, формирующие миому, гибнут. В течение определенного времени происходит их замещение соединительной тканью. В подавляющем большинстве случаев (98,5%) после суперселективной эмболизации никакого дополнительного лечения по поводу миомы матки уже не требуется, - отметили в пресс-службе ГБУЗ ТО «ОБ №4».

Первая операция в этом году с применением высокотехнологичных методов диагностики и лечения была проведена 25 сентября. Сегодня пациентка 43 лет выписана в удовлетворительном состоянии.

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