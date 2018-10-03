Тюмень примет Кубок КСО «Ермак» по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 07:34 2018-10-03T07:36:44+03:00

В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов

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Под Тюменью пройдет традиционный XVI Открытый Кубок КСО «Ермак» по спортивному ориентированию. Соревнования начнут 12 октября и завершатся 14 октября.

Свои навыки в спортивном ориентировании продемонстрируют более 500 спортсменов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской областей, Республики Башкортостан, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

В программе соревнований дисциплины кросс-спринт и кросс-классика. Лесные трассы проложены в окрестностях базы отдыха "Пруд Лесной" и п. Андреевский.

- Оргкомитет приглашает всех желающих испытать себя на трассах разного уровня сложности и поболеть за тюменских спортсменов, - отметили в Центре спортивной подготовки Тюмени.