2018-10-03T07:04:58+03:00
Общество

В Тюменской области от клещей пострадали свыше 16 тысяч человек

Зарегистрировано более 3000 тысяч случаев укусов детей
Марина Васильева
Поделиться:
Фото с pixabay.comФото с pixabay.com
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. На 2 октября 2018 году зарегистрировано 16596 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 3267 - дети.

По данным ведомства, с начала сезона – с 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний приходится на Тюмень, Ишим, Тобольск, а также Заводоуковский, Ялуторовский, Абатский и Вагайский районы. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

- Зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе 13 детей и 77 случаев заболевания клещевым боррелиозом, из них 6 - дети. В целом обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, - подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего сначала эпидсезона 2018 года исследовано от населения 2414 клеща, из них заражены вирусом клещевого энцефалита 24 клеща (1 %). Исследовано на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) 2310 клещей, получено 698 (30,2 %) положительных результата.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени пройдет всероссийский турнир по греко-римской борьбе имени Чебоксарова
Ишимские врачи провели уникальную операцию по удалению миомы
Тюмень примет Кубок КСО «Ермак» по спортивному ориентированию
Александр Моор поздравил тюменцев с победой на чемпионате Euroskills 2018
Тюменские садоводческие маршруты завершают рейсы
Погода в Тюмени 3 октября: день пройдет без осадков
В Тобольске раскладчика наркотиков на 8,5 лет отправили в колонию
При поддержке Сбербанка состоялись соревнования по робототехнике «Кубок РТК: Тюмень»
В Уватском районе вахтовик ушел за ягодами и заблудился
Губернатор поручил выделить деньги Абатской школе №2
«Народные эксперты» конкурса «Тюменская марка» начали посещать городские предприятия
В новом сквере Восточного округа Тюмени начали высаживать деревья
День аиста: в Тюмени поздравят семьи с двойняшками и тройняшками
У Тюменского филармонического оркестра появился второй дирижер
В Ялуторовске откроют еще один детский сад
Заводоуковские школьники померились знанием различных отраслей права
В Тюмени стартовала 28-ая «Алябьевская осень»
Автомобилисты Тюмени пожаловались на водителя автобуса №6
Житель Югры зарезал гостеприимного тоболяка
Отбирал премии: экс-главу поселка в Тюменском районе обвиняют в злоупотреблении
На корреспонденцию тюменцев 10 дней будут ставить особенные штемпели
В Тобольске пропала 12-летняя Вика Коскина
В одном из домов Тюмени ночью горело сразу на трех этажах
Водителей Тюмени ждет сплошная проверка
В Тюмени подорожали подержанные смартфоны
Два брата для матери украли 700 кг щебня