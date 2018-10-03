В Тюменской области от клещей пострадали свыше 16 тысяч человек

СЕГОДНЯ 06:56 2018-10-03T07:04:58+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. На 2 октября 2018 году зарегистрировано 16596 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 3267 - дети.

По данным ведомства, с начала сезона – с 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний приходится на Тюмень, Ишим, Тобольск, а также Заводоуковский, Ялуторовский, Абатский и Вагайский районы. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

- Зарегистрировано 72 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе 13 детей и 77 случаев заболевания клещевым боррелиозом, из них 6 - дети. В целом обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, - подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего сначала эпидсезона 2018 года исследовано от населения 2414 клеща, из них заражены вирусом клещевого энцефалита 24 клеща (1 %). Исследовано на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) 2310 клещей, получено 698 (30,2 %) положительных результата.