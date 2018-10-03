Александр Моор поздравил тюменцев с победой на чемпионате Euroskills 2018

СЕГОДНЯ 06:38 2018-10-03T06:40:23+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил российскую сборную с победой на чемпионате Европы по профессиональному мастерству Euroskills 2018. В соревнованиях приняли участие четверо тюменцев, вошедших в команду.

Диана Касабова и Владислав Тетюшкин, завоевали золотые медали в компетенции «Сетевое и системное администрирование», а еще двое, Сергей Херкун и Ольга Ячменева, получили «Медальон за профессионализм».

- Желаю ребятам идти только вперед и достигать новых вершин в своей профессиональной деятельности, - отметил в поздравлении, размешенном на своих официальных аккаунтах в социальных сетях Александр Моор.

В этом году в соревнованиях в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы. В том числе 48 ребят из 17 регионов России. Россия впервые заняла 1 место не только в медальном, но и балльном зачетах.