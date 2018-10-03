Тюменские садоводческие маршруты завершают рейсы

СЕГОДНЯ 06:28 2018-10-03T06:30:01+03:00

Они перестанут курсировать с 29 октября до следующей весны

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Садоводческие маршруты в Тюмени постепенно завершают работу. Уже с 6 октября в связи с низкой температурой воздуха их количество сократится. Пассажирский транспорт города начинает постепенный переход на зимнее расписание.

До 29 октября все дачные автобусы продолжат работу, но часть из них станет курсировать реже. Количество рейсов сократится на маршрутах: №№ 32,36,97, 98, 99, 100, 100-к, 119, 120, 124, 128, 128-к, 129, 140, 145, 151, 153, 155, 156 и 158. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию, отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

В автотранспортном предприятии добавили, что всю актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание», либо в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт» или уточнять через информационно-справочную службу МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722.