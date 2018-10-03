2018-10-03T05:26:11+03:00
Общество

Погода в Тюмени 3 октября: день пройдет без осадков

Днем воздух прогреется до +15 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 3 открября, на территории Тюменской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 м/с. Днем в отдельных районах порывы ветра могут достигать до 14 м/с. Температура ночью +2 -+7 градусов, днем +12 - +17 градусов.

В Тюмени сегодня ожидается относительно теплый день. Утром температура составит +6-+11 градусов. Днем воздух прогреется до +15 градусов. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10-+13 градусов. Ночью ожидается температура на уровне +8-+9 градусов. В течение дня ветер юго-западный 3,1-5 м/c.

3 октября в народном календаре - день памяти великомученика Евстафия Римского, военачальника, служившего императорам Титу и Трояну. Евстафию пришлось перенести множество несчастий. Перенеся испытание, он снова обрел жену и родных, и стал военачальником. Когда к власти пришел следующий император, Адриан, Евстафий отказался приносить жертвы и совершать идолопоклонничество, за что был предан мученической смерти вместе с семьей.

Этот день с древних времен именовали "Астафьевы ветры" и наблюдали за направлением ветра. Северный ветер предрекает стужу, южный тепло, западный дождь а восточный хороший урожай озимого хлеба. В этот день важно запомнить и другие приметы, например, летящая в воздухе паутина при теплой погоде говорит о том, что похолодание еще не скоро.

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