В Тобольске раскладчика наркотиков на 8,5 лет отправили в колонию

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-02T16:03:19+03:00

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В Тобольске на 8,5 лет осужден раскладчик наркотиков. 26-летнего молодого человека признали виновным в попытке незаконно сбыть наркотики в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Тоболяк в апреле решил заняться распространением синтетики, а 5 мая его уже задержали полицейские. В этот момент он был под кайфом. При осмотре у него изъяли шесть свертков с N-метилэфедрона. Кроме того, это вещество было обнаружено и в сделанной им ранее закладке в подъезде одного из жилых домов. Общая масса изъятых наркотиков составила более 2,7 граммов, что уже является крупным размером.

Теперь молодой человек 8,5 лет проведет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.