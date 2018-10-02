При поддержке Сбербанка состоялись соревнования по робототехнике «Кубок РТК: Тюмень»

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-02T15:56:36+03:00

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30 сентября и 1 октября в тюменском Технопарке прошел региональный этап Всероссийских соревнований робототехники и кибернетики федерального значения «Кубок РТК: Тюмень». Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Тюменской области, Сбербанка и ГК «Титан».

На соревнованиях роботов каждое из испытаний имитировало сложные грунты и условия из реального мира. Помимо стандартных испытаний участников ждали несколько новых – добавился поворотный мост и имитация обвала труб на лестницу. Кроме того, у участников было больше времени на подготовку и ремонт оборудования между попытками, а робототехники из других городов смогли поближе познакомиться с Тюменью.

«Мы считаем, что за инновациями и робототехникой будущее. Сбербанк активно внедряет новые технологии в своей работе и поддерживает инновационную деятельность в регионе. Мы верим, что наш регион станет лидером по развитию робототехники», – рассказывает заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Гордеев.

Победители были определены в трех категориях: «Искатель», «Экстремал» и «Экстремал Pro». Также жюри отметило участников в дополнительных номинациях: «Лучший манипулятор», «Лучшая автономность», «Лучшая мобильность».

Один из победителей состязаний был удостоен специального приза от Сбербанка. Сертификат на поездку в Инновационный центр «Сколково» получил Максим Знамовский из Центра робототехники и АСУ, который занял второе место в самой сложной номинации «Экстремал Pro».

«Мне с детства нравились роботы. Когда отдыхал в лагере, то заинтересовался этим направлением и стал ходить на мастер-классы по программированию и робототехнике. Это мои первые соревнования и сразу второе место в одной из номинаций. Я очень рад, что смогу увидеть мир изобретений и инноваций в «Сколково» своими глазами», - делится впечатлениями Максим.

Победители регионального этапа соревнований примут участие в финале Кубка РТК, которые пройдут в Москве в декабре.