В Уватском районе вахтовик ушел за ягодами и заблудился

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-02T15:18:35+03:00

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В Уватском районе полицейский нашел мужчину, который два дня блуждал по лесу. О пропаже сотрудника сообщили в представители геологоразведочного предприятия. Они сообщили, что коллега ушел за ягодами и не вернулся.

В зоне поисков много болот и густого леса. Это значительно затрудняло работы. Было решено подключить вертолетное патрулирование. Мужчину искали круглосуточно два дня и в итоге нашли в лесу. Из-за холодной ночи и перенесенного стресса он некоторое время молчал, но как только его привезли к месту проживания, начал приходить в себя.

Как выяснилось позже, вахтовик впервые отправился в лес в одиночку. Несмотря на уверенность в своих силах, найти дорогу назад не смог. Он поблагодарил полицейских за оперативную работу, отметив, что ещё одну такую холодную ночь он бы не выдержал.

Сейчас вахтовик работает на месторождении и уверяет, что его здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.