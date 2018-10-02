2018-10-02T15:18:35+03:00
Общество

В Уватском районе вахтовик ушел за ягодами и заблудился

Его двое суток искали в болотах и тайге
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Уватском районе полицейский нашел мужчину, который два дня блуждал по лесу. О пропаже сотрудника сообщили в представители геологоразведочного предприятия. Они сообщили, что коллега ушел за ягодами и не вернулся.

В зоне поисков много болот и густого леса. Это значительно затрудняло работы. Было решено подключить вертолетное патрулирование. Мужчину искали круглосуточно два дня и в итоге нашли в лесу. Из-за холодной ночи и перенесенного стресса он некоторое время молчал, но как только его привезли к месту проживания, начал приходить в себя.

Как выяснилось позже, вахтовик впервые отправился в лес в одиночку. Несмотря на уверенность в своих силах, найти дорогу назад не смог. Он поблагодарил полицейских за оперативную работу, отметив, что ещё одну такую холодную ночь он бы не выдержал.

Сейчас вахтовик работает на месторождении и уверяет, что его здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тобольске раскладчика наркотиков на 8,5 лет отправили в колонию
При поддержке Сбербанка состоялись соревнования по робототехнике «Кубок РТК: Тюмень»
Губернатор поручил выделить деньги Абатской школе №2
«Народные эксперты» конкурса «Тюменская марка» начали посещать городские предприятия
В новом сквере Восточного округа Тюмени начали высаживать деревья
День аиста: в Тюмени поздравят семьи с двойняшками и тройняшками
У Тюменского филармонического оркестра появился второй дирижер
В Ялуторовске откроют еще один детский сад
Заводоуковские школьники померились знанием различных отраслей права
В Тюмени стартовала 28-ая «Алябьевская осень»
Автомобилисты Тюмени пожаловались на водителя автобуса №6
Житель Югры зарезал гостеприимного тоболяка
Отбирал премии: экс-главу поселка в Тюменском районе обвиняют в злоупотреблении
На корреспонденцию тюменцев 10 дней будут ставить особенные штемпели
В Тобольске пропала 12-летняя Вика Коскина
В одном из домов Тюмени ночью горело сразу на трех этажах
Водителей Тюмени ждет сплошная проверка
В Тюмени подорожали подержанные смартфоны
Два брата для матери украли 700 кг щебня