Губернатор поручил выделить деньги Абатской школе №2

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-02T14:59:55+03:00

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Оборудование, мебель и инвентарь актового и обеденного залов заменят в школе № 2 в поселке Абатский. Деньги на эти цели выделены из областного бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона летом побывал в учебном учреждении и директор школы Наталья Козлова рассказала о материально-техническом обеспечении, проведенной реконструкции кровли и планах по обновлению актового и обеденного залов.

В ходе визита Александр Моор дал поручение выделить средства из областного бюджета на их оснащение после завершения капитального ремонта.