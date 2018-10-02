«Народные эксперты» конкурса «Тюменская марка» начали посещать городские предприятия

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-02T14:54:08+03:00

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Первые выезды «народных экспертов» на предприятия-участников в рамках конкурса «Тюменская марка» состоялись. Открыла серию поездок экскурсия в Галерею изобразительных искусств Альбины Харитоновой.

Десять народных экспертов, один член конкурсной комиссии и организаторы посетили мир картин художников, в том числе тюменских, которые отображают природу и самобытность родных краев. Их полотна востребованы на выставках в Москве, Петербурге, Лондоне и других городах.

Владелица галереи Альбина Харитонова рассказала, что первую выставку она открыла в 1999 году и с того времени занимается поддержкой и продвижением творчества современных, талантливых художников. «Ранее выставки посещали по 200 человек в день: приходили семьи с детьми, приезжали школьные классы, детские дома, коллективы предприятий. Сейчас востребованность искусства и интерес к нему у населения стали значительно меньше», - сетует Альбина Харитонова.

Владелица галереи подчеркивает, что талантливые полотна мастеров способны изменить мир, сделать его добрее и красивее. Её мечта – создать в Тюмени музей, сродни музею Дали в Испании: «И таланта сибирских художников хватит, чтобы сюда приезжали ценители искусства со всего мира и восхищались тюменскими талантами».

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, который выступил в качестве «народного эксперта» конкурса заинтересовался работами местной художницы Любови Маковской, которая пишет картины нефтью. Она написала портрет министра строительства РФ Владимира Якушева и многих других известных тюменцев. В центре галереи размещено её полотно тюменской набережной.

«Народные эксперты» конкурса были впечатлены приятной, дружеской атмосферой, царящей в галерее искусств. Некоторые были готовы приобрести картины себе домой или подарить друзьям и родственникам. В итоге галерея искусств Альбины Харитоновой получила заслуженные оценки от народного жюри конкурса.

Народное жюри посетило еще несколько предприятий – участников конкурса: ООО, «Экобиотех», производящее дерево-аллюминиевые окна, клинику эстетической медицины «Биосвисс», ИП Левашова, занимающаяся пошивом и ремонтом меховых изделий и ИП Зюркалов по разработке и пошиву одежды из льна.

Отметим, выезды «народных экспертов» конкурса «Тюменская марка» продлятся до 19 октября. Народное интернет-голосование на сайте marka72.ru пройдет c 28 сентября по 27 октября. Масштабная выставка «Тюменская марка» состоится 26 и 27 октября в спорткомплексе «Центральный». Организаторами конкурса выступают: администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.