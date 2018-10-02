2018-10-02T14:53:01+03:00
Общество

В новом сквере Восточного округа Тюмени начали высаживать деревья

Осенью здесь появится более тысячи растений
Маргарита КАЛИНКИНА
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В новом сквере Восточного округа Тюмени начали высаживать деревья. Фото администрации ТюмениВ новом сквере Восточного округа Тюмени начали высаживать деревья. Фото администрации Тюмени
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В новом сквере имени Льва Ровнина в Тюмени начались первые посадки деревьев. За три недели здесь планируется высадить 473 дерева и 755 кустарников. В озеленении охотно участвуют горожане.

- Деревья для сквера выращены в тюменских питомниках. Рябины, дубы и другие саженцы высотой 4-5 метров. Это позволит им хорошо прижиться, - рассказал руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

В сквере также установят фонтан, его чаша уже готова, идет прокладка труб. В конце октября в сквере установят бронзовый бюст Ровнину. Это работа тюменского скульптора Сергея Фефелова. Постамент выполнят из уральского змеевика, за которым тюменские геологи специально ездили в экспедицию.

Напомним, сквер разбит в границах улиц Дмитрия Менделеева, Николая Федорова и Николая Семенова. Его открытие запланировано на 2 ноября, в год 70- летия геологии и 90-летия Льва Ровнина.

- Это великое событие для тюменской геологии. Лев Иванович был удивительный человек, внесший огромный вклад не только в развитие региона, но и всей страны. Он был министром геологии, величайшим ученым, практиком. Открытия того периода во многом были сделаны благодаря его знаниям, – рассказала заместитель гендиректора СибНАЦ Вера Почерк.

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