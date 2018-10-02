День аиста: в Тюмени поздравят семьи с двойняшками и тройняшками
Родителям малышей торжественно вручат свидетельства о рождении
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День аиста отметят семьи Тюмени, где в 2018 году родились двойни и тройни. Торжества пройдут 4 октября в 12 часов в Янтарном зале Дворца бракосочетаний (ул. Малыгина, 85).
Праздник приурочен к Всемирному дню улыбки, сообщает пресс-служба администрация Тюмени. В торжественной обстановке родителям младенцев вручат свидетельства о рождении.
Тюменские семьи ждут поздравления от администрации города и управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района. Перед гостями праздника выступят детские творческие коллективы города.