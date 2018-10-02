У Тюменского филармонического оркестра появился второй дирижер

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-02T14:48:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Второй дирижер появился у Тюменского филармонического оркестра. Его искали с прошлого сезона. Наконец, кандидатура найдена. Им стал Владимир Эдуардович Добровольский из Санкт-Петербурга. Дирижера уже представили коллективу и он приступил к репетициям. В ближайшее время Добровольский примет участие в концертах.

- В сезоне 2017/2018 было много концертов, поэтому вопрос о втором дирижере назрел очень остро, - пояснил художественный руководитель оркестра Евгений Шестаков. – Это обычная практика. Во многих именитых оркестрах по два и даже по три дирижера, например, в Екатеринбурге и Новосибирске.

Владимиру Добровольскому пришлось пройти серьезный конкурс. В июле кандидаты приезжали в Тюмень, проводили генеральную репетицию оркестром и представляли концерт.

Владимир Добровольский в 2003 году с отличием окончил Хоровое училище имени Глинки, затем в 2008 году - дирижерско-хоровое отделение, а в 2013-м - дирижёрско-симфоническое отделение Санкт-Петербургской консерватории. В 2015 году он закончил аспирантуру. В 2016 году был награжден премией Комитета по культуре при Правительстве Санкт-Петербурга.