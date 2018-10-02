2018-10-02T14:08:35+03:00
Общество

В Ялуторовске откроют еще один детский сад

Его восстановят в здании, где когда-то уже был садик
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ялуторовске откроют еще один детский садВ Ялуторовске откроют еще один детский садФото: Ольга Крыльцова
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Новый детский сад откроют в залинейной части Ялуторовска (по ул. Сирина, 9). Посещать его смогут более сотни малышей. В саду будет работать пять групп, в том числе одна ясельная и одна логопедическая. Открыть его должны к осени 2019 года.

Садик восстановят в одном из зданий, где много лет размещались другие организации. В 2016 году строение передали властям города и сейчас губернатор подписал распоряжение о выделении средств на капитальный ремонт.

В ближайшее время строители приступят к работам, сообщили в пресс-службе главы региона. Здесь также пройдет благоустройство территории. Садик огородят, оборудуют детскими и спортивной площадками, проложат дорожки, установят навесы.

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