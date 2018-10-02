Заводоуковские школьники померились знанием различных отраслей права

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-02T14:18:55+03:00

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В Заводоуковске прошли первые отборочные игровые сессии Чемпионата по повышению правовой грамотности среди молодежи. Десять команд в составе от 5 до 8 человек сразились между собой в знании различных отраслей права, умении быстро анализировать кейсовые ситуации и вырабатывать совместное командное решение.

Мероприятие организованное Западно-Сибирской Правовой Палатой прошло 28 сентября. За основу геймификации игрового процесса взята обучающая игра «КВИЗ» – командная интеллектуально-развлекательная игра, не требующая предварительной специализированной подготовки выстроенная в формате «Что? Где? Когда?».

Игровая сессия состояла из 5 игровых туров по 4 разным отраслям права (гражданское, семейное, потребительское и уголовное) и один тур был смешанным по характеру вопросов. Перед каждым игровым туром проходили лекции и семинарские занятия. Возраст участников варьировался от 14 до 18 лет, преимущественную активность проявили ребята 15 – 17 лет.

Участники Чемпионата получили дипломы и памятные призы

Самое большое число участников Чемпионата представляли МАОУ «СОШ №1, 2, 4», развивающий центр АУ ДО «ЦРД и М» и ГАПОУ ТО «Заводоуковский агротехникум». В состав Жюри вошли представители администрации, гордумы и общественной палаты Заводоуковского городского округа, Тюменской областной Думы, а также практикующие юристы и арбитражные управляющие.

Борьба выдалась напряженной. В финал вышли сразу 4 команды с одинаковым количеством баллов. После проведения первого блиц-тура состоящего из 3 дополнительных вопросов, которые оценивались еще и по скорости подачи ответов, вновь оказалось два победителя. Тогда волевым решением жюри был назначен конкурс капитанов, которым предстояло ответить всего на один вопрос: «Назовите дату и год принятия Конституции РФ?». Первым правильно ответ дал капитан команды «Тин Таун», представляющей АУ ДО «ЦРД и М». Второе и третье места досталось представителям МАОУ «СОШ №2» команды - «Патриоты» и «Стрела закона».

На торжественной церемонии открытия гендиректор Союза ЗСПП Вячеслав Юрковский обозначил, что целями и задачами Чемпионата являются популяризация правовой грамотности среди населения и молодежи как элемента улучшения качества жизни; информирование молодежи о проектах по правовой грамотности, реализуемых на территории ТО; привлечение внимания общественности и органов государственной власти к вопросу повышения правовой грамотности. Итогом работы в рамках Чемпионата станет создание «Молодежного правового Клуба» на базе Советва при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения.

Формат интеллектуальных игр нравится подросткам и доказал свою эффективность, считает Елена Кашкарова

- Формат интеллектуальных игр очень нравится подросткам и зарекомендовал свою эффективность. Поэтому наш новый проект по компьютерной грамотности мы также проведём в формате командной игры с интересными вопросами про онлайн и кибер-безопасность. Первый тур пройдёт в Тобольске уже в эти выходные, - отметила председатель жюри, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Следующие игровые туры Чемпионата состоятся 9 октября 2018 года в Ялуторовске, сообщает пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб». С подробной информацией о Чемпионате, фото отчеты и видео-ролики с игровых сессий представлены на официальной странице мероприятия.