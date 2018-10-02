2018-10-02T13:54:19+03:00
Звезды

В Тюмени стартовала 28-ая «Алябьевская осень»

До 11 февраля тюменцы представят четыре концерта
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени стартовала 28-ая «Алябьевская осень»В Тюмени стартовала 28-ая «Алябьевская осень»Фото: Ольга Крыльцова
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Музыкальный фестиваль «Алябьевская осень» стартовал в Тюмени. Он проходит уже 28 год и остается одним из главных культурных города и региона.

Из года в год тюменских меломанов фестиваль знакомит с новыми именами и коллективами: выдающимися пианистами, талантливыми вокалистами, исполнителями, российского и мирового уровня.

Фестиваль накануне, 1 октября, открыл концерт Московского камерного оркестра Musica Viva под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста Александра Рудина. В сезоне 2018/2019 оркестр MusicaViva отметит свое 40-летие. Первое отделение оркестр играл произведения Алябьева.

- Мы специально готовили программу к фестивалю. Приятно играть этого великого композитора на его родине, - рассказал Александр Рудин.

Во второй части концерта прозвучали произведения композиторов Верстовского и Чайковского.

В этот же вечер на втором этаже Тюменской филармонии открылась выставка «Резная мелодия Тюмени». Автором проекта стал художник-реставратор, член союза художников России Вадим Шитов. Здесь представлены образцы тюменской резьбы, украшавшей когда-то старинные купеческие особняки, а также фотографии из одноименной книги Вадима Шитова.

Фестиваль продлится до 11 октября. Запланировано еще три концерта.

2 октября - Митрополит Илларион (Алфеев). В программе принимают участие оркестр «Камерата Сибири», хоровая капелла Тюменской филармонии.

3 октября - в «Часе Шуберта» выступит камерный ансамбль струнных инструментов Тюменского филармонического оркестра.

11 октября на закрытии фестиваля даст концерт камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и актер театра и кино Григорий Сиятвинда, который прочитает произведение Пушкина «Моцарт и Сальери».

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