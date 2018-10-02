2018-10-02T13:34:43+03:00
Авто

Автомобилисты Тюмени пожаловались на водителя автобуса №6

Мужчину наказали
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автомобилисты Тюмени пожаловались на водителя автобуса №6. Фото ГИБДД Тюменской областиАвтомобилисты Тюмени пожаловались на водителя автобуса №6. Фото ГИБДД Тюменской области
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Водителя автобуса №6 в Тюмени наказали за выезд на встречную полосу. Нарушение в утренний час пик зафиксировали другие участники дорожного движения и сообщили в ГИБДД. Полицейские проверили информацию и убедились, что водитель, действительно перевозил пассажиров и на многополосной улице Мориса Тореза в центре Тюмени двигался по полосе встречного движения.

59-летний мужчина отрицал совершение правонарушения, но событие четко зафиксировал установленный в автобусе видеорегистратор, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ГИБДД также отметили, что с начала года в Тюменской области из-за нарушений правил движения водителями автобусов совершено 127 аварий, в которых пострадали 157 человек. Выявлено более 3 тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов.

Автоинспекторы призывают тюменцев сообщать о нарушениях автобусниками. Фото или видеоматериалы нужно направлять в ГИБДД через сервис «Прием обращений» сайта Госавтоинспекции.

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