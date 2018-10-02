Житель Югры зарезал гостеприимного тоболяка

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-02T13:03:24+03:00

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Жителя Югры следователи Тобольска обвиняют в убийстве. Пьяный 55-летний мужчина 26 сентября зарезал своего нового 28-летнего знакомого.

Уже судимый за убийство северянин во всем сознался и рассказал, что в тот день был пьян и познакомился на улице у торгового центра с молодым человеком. Они вместе выпили, а затем молодой тоболяк позвал знакомого домой, но тот отказался. На этой почве между собутыльниками произошла ссора. Северянин достал нож и всадил его в грудь тоболяку. После кровавой разборки мужчина скрылся с места преступления, а раненого человнка доставили в облбольницу №3. Спасти пострадавшего не удалось, рана оказалась смертельной.

Злоумышленника удалось вычислить и задержать. Сейчас мужчина взят под стражу. Следователи собирают доказательства его вины, уточняют все обстоятельства убийства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.