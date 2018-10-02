2018-10-02T12:29:48+03:00
Общество

На корреспонденцию тюменцев 10 дней будут ставить особенные штемпели

Почтовики отмечают Международную неделю письма
Маргарита КАЛИНКИНА
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На корреспонденцию тюменцев 10 дней будут ставить художественные штемпелиНа корреспонденцию тюменцев 10 дней будут ставить художественные штемпели
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Художественные штемпели в течение десяти дней смогут поставить на свои послания жители Тюмени. Почтовики будут отмечать Международную неделю письма.

Гашение традиционно состоится в центральном отделении связи в окне № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 56. Для коллекционеров приготовлены штемпели: «Международная неделя письма» и «Посткроссинг». Поставить их можно будет с 4 по 14 октября, сообщили в пресс-службе Тюмеснкого филиала Почты России.

В отделениях почтовой связи города тюменцы также могут приобрести маркированные открытки с видами Тюмени, наборы открыток «Тюмень. Сквозь глубину веков…», Тюмень. 430 лет», «Прогулки по Тюмени», а также немаркированные конверты «Тюмень», «Тюмень. Главпочтамт», «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и др.

На почте также проходят конкурсы: поздравление ко Дню учителя и почтово-театральный квест для тюменцев по рассказу Василия Шукшина.

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