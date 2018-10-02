2018-10-02T11:46:22+03:00
Происшествия

В Тобольске пропала 12-летняя Вика Коскина

Ребенка нет дома с 1 сентября
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В Тобольске пропала 12-летняя Вика Коскина. Фото Светланы Максимовой vk.comВ Тобольске пропала 12-летняя Вика Коскина. Фото Светланы Максимовой vk.com
Изменить размер текста:

В Тобольске ищут 12-летнюю Вику Коскину. Информация о пропаже появилась в социальных сетях. Горожане сообщают, что девочка еще 1 сентября в 22.15 вышла домой от сестры в 9 мкр 29 дом и пропала. До настоящего времени родители и родственники о ней ничего не знают.

Вика была одета в черную куртку, темные джинсы, белые кросовки. При себе был серый рюкзак с белыми звездочками.

Всем, кому либо известно местонахождение Вики, просят позвонить маме по телефону 8-912-394-15-57. Родственники также будут благодарны любой информации о ребенке.

К слову, тоболяки удивлены, что ребенка нет дома уже месяц, а информация о ее поисках появилась только сейчас. Не исключено, что на самом деле девочка пропала только вчера. В то же время горожане очень надеюся, что с девочкой все в порядке и она найдется живая и здоровая

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На корреспонденцию тюменцев 10 дней будут ставить особенные штемпели
В одном из домов Тюмени ночью горело сразу на трех этажах
Водителей Тюмени ждет сплошная проверка
В Тюмени подорожали подержанные смартфоны
Два брата для матери украли 700 кг щебня
В тюменских больницах успешно лечат даже 100-летних пациентов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 самых рентабельных банков
В Тюмени вновь пройдет «ЭКОфитнес в Затюменском»
В МФЦ можно подать заявку на открытие расчетного счета в Сбербанке
Наломала дров: влюбленная тюменка сгоряча дважды нарушила закон
Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок
Аэропорт «Рощино» увеличит частоту полетов и откроет новые направления из Тюмени
Убедительный процент от БКС Премьер - Вклад «В ПЛЮСЕ» под 7,55% годовых в рублях!
Стало известно, почему женщина выпала из окна муравейника в Тюмени
В десяти территориях Тюменской области будут выращивать кремлевские елки
В осенний призыв из Тюменской области в армию отправят около 2 тысяч срочников
В Тюмени стартует международный кинофестиваль «Ноль плюс»
Погода 2 октября в Тюмени: немного пасмурно и небольшой дождик
Шеф-поваров Тюмени приглашают на конкурс «Чак-чак – 2018»
Тюменцы засядут за Всероссийский экономический диктант 4 октября
На Всероссийский день ходьбы пришли более 600 тюменцев
В Тюмени стартуют продовольственные ярмарки
У перекрестка Республики-Первомайская в Тюмени уменьшили парковочный карман
В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов
Российский комик Евгений Воскресенский проведет мастер-класс для тюменцев