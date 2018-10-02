В Тобольске пропала 12-летняя Вика Коскина
В Тобольске ищут 12-летнюю Вику Коскину. Информация о пропаже появилась в социальных сетях. Горожане сообщают, что девочка еще 1 сентября в 22.15 вышла домой от сестры в 9 мкр 29 дом и пропала. До настоящего времени родители и родственники о ней ничего не знают.
Вика была одета в черную куртку, темные джинсы, белые кросовки. При себе был серый рюкзак с белыми звездочками.
Всем, кому либо известно местонахождение Вики, просят позвонить маме по телефону 8-912-394-15-57. Родственники также будут благодарны любой информации о ребенке.
К слову, тоболяки удивлены, что ребенка нет дома уже месяц, а информация о ее поисках появилась только сейчас. Не исключено, что на самом деле девочка пропала только вчера. В то же время горожане очень надеюся, что с девочкой все в порядке и она найдется живая и здоровая