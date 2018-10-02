В одном из домов Тюмени ночью горело сразу на трех этажах
Тушили возгорания 23 сотрудника МЧС и 8 спецмашин
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Минувшая ночь для жильцов одной из пятиэтажек на улице Космонавтов в Тюмени выдалась очень беспокойной. В подъезде произошел пожар.
Жильцы увидели дым и вызвали пожарных. На место происшествия выехали 23 сотрудника МЧС и восемь пожарных машин. Огнеборцам пришлось эвакуировать людей. Квартиры покинули 18 человек, из которых трое детей. В итоге огня и дыма никто не пострадал.
Вызов поступил в 23.10, в 23.30 возгорание было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Огнем повреждены электрощиты на втором, третьем и четвертом этажах.