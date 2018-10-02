Водителей Тюмени ждет сплошная проверка

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-02T11:19:59+03:00

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Сплошная проверка ждет водителей Тюмени сегодня, 2 октября. Патрули ДПС выйдут на дороги вечером.

Основная задача автоинспекторов - выявить пьяных водителей, а также другие факты грубых нарушений правил дорожного движения. Как отметили в областной Госавтоиснпекции, ежедневно сотрудники ГИБДД отстраняют от управления транспортом до 30 и более водителей подшофе.

С начала года выявлено уже более 6 тысяч таких фактов, 800 водителей совершили эти правонарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.