Водителей Тюмени ждет сплошная проверка
Автоинспекторы будут выявлять пьяных за рулем
Водителей Тюмени ждет сплошная проверкаФото: Ольга Крыльцова
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Сплошная проверка ждет водителей Тюмени сегодня, 2 октября. Патрули ДПС выйдут на дороги вечером.
Основная задача автоинспекторов - выявить пьяных водителей, а также другие факты грубых нарушений правил дорожного движения. Как отметили в областной Госавтоиснпекции, ежедневно сотрудники ГИБДД отстраняют от управления транспортом до 30 и более водителей подшофе.
С начала года выявлено уже более 6 тысяч таких фактов, 800 водителей совершили эти правонарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.