В Тюмени подорожали подержанные смартфоны

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-02T11:04:47+03:00

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Подержанные смартфоны в Тюмени подорожали на 10% и теперь в среднем стоят 13 410 рублей. В сравнении с прошлогодними показателями это больше на 18,7%. Но что осталось неизменным, так это тройка самых популярных марок: iPhone, Samsung и Xiaomi.

Такую статистику приводит портал бесплатных объявлений Авито. Эксперты отмечают, что 87,1% спроса приходится на модели трех популярных брендов: Apple, Samsung, Xiaomi. Суммарная доля предложения смартфонов этих марок – 66,7%. Традиционным лидером стал iPhone, на который пришлось 43,5% всех объявлений о продаже и 63% спроса.

Любопытно, что становятся популярными китайские бренды. Они занимают 6 мест в десятке лидеров. Заметный рост за год показал Huawei (на 5 позиций). Китайский ASUS вошел в топ-10, вытеснив южнокорейский LG.

Самым дорогим остается iPhone – его средняя цена за последний квартал составила 19 200 рублей. Это на 8,3% выше, чем в прошлом квартале, и на 19,7% выше, чем год назад. Самый дорогой телефон в Тюмени, как и во всей России, – Vertu со средним ценником 44 540 рублей.

Самым сильным подорожанием за год в топ-10 отметились Huawei и Samsung – более чем на 40%. Заметнее всего подешевели телефоны китайского ZTE – на 15,4%.