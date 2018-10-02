2018-10-02T10:09:13+03:00
Происшествия

Два брата для матери украли 700 кг щебня

Теперь мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Украсть 700 кг щебня умудрились два брата в Тюменской области. Стройматериал исчез от здания клуба в селе Абатское. Он принадлежал организации села Болдырево. Сумма ущерба составила около двух тысяч рублей. Сотрудники предприятия обратились в полицию.

Стражам порядка удалось выяснить, что щебень погрузили в прицеп своего автомобиля «ВАЗ-2106» и перевезли в ограду дома матери два местных жителя, родные братья 1976 и 1977 года рождения.

Подозреваемые задержаны. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мерой пресечения до суда выбрана подписка о невыезде. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

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