В тюменских больницах успешно лечат даже 100-летних пациентов

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-02T09:53:59+03:00

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Столетнего пациента лечат от ишемической болезни сердца и атеросклероза в ОКБ№1 Тюмени. Макар Леонтьевич прошел войну, имеет боевые награды и почетное звание ветеран труда.

Специально для него ведущие специалисты разных профилей разработали индивидуальный комплекс препаратов, учитывая возраст, сопутствующие заболевания и возможности организма в 100 лет.

В больнице отмечают, что еще несколько лет возможности лечения пациентов старше 60 лет были ограничены. Сейчас, благодаря малоинвазивных (малотравматичных) технологий, современного оборудования, повышение мастерства врачей возможностей стало больше.

Только за 2018 год в «ОКБ №1» получили лечение 1354 пациента в возрасте старше 80 лет. Из них, 113 человек – старше 90 лет, а двое - старше 100 лет!

Пациентам старше 90 лет успешно проводят операции на сердце, выполняют лечение глаукомы и катаракты, эндопротезирование суставов и другие ранее не доступные в таком возрасте хирургические вмешательства. Кстати, самому взрослому пациенту, которому установили кардиостимулятор, на момент операции был 101 год.

- Возраст наших пациентов увеличивается. Успешные результаты есть, однако мы будем и дальше совершенствоваться в этом направлении, так как понимаем всю значимость, - отметил главврач ОКБ №1 Сергей Ярцев.