2018-10-02T09:36:33+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 самых рентабельных банков

Показатель рентабельности капитала Банка составил 10,2%
Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ"Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ"
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга самых рентабельных крупных российских банков по итогам 1 полугодия 2018 года (13 место), опубликованного газетой Коммерсант. Показатель рентабельности капитала Банка составил 10,2%.

По показателю среднего размера капитала в 1 полугодии 2018 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занимает в рейтинге 15 место.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 460 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На корреспонденцию тюменцев 10 дней будут ставить особенные штемпели
В Тобольске пропала 12-летняя Вика Коскина
В одном из домов Тюмени ночью горело сразу на трех этажах
Водителей Тюмени ждет сплошная проверка
В Тюмени подорожали подержанные смартфоны
Два брата для матери украли 700 кг щебня
В тюменских больницах успешно лечат даже 100-летних пациентов
В Тюмени вновь пройдет «ЭКОфитнес в Затюменском»
В МФЦ можно подать заявку на открытие расчетного счета в Сбербанке
Наломала дров: влюбленная тюменка сгоряча дважды нарушила закон
Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок
Аэропорт «Рощино» увеличит частоту полетов и откроет новые направления из Тюмени
Убедительный процент от БКС Премьер - Вклад «В ПЛЮСЕ» под 7,55% годовых в рублях!
Стало известно, почему женщина выпала из окна муравейника в Тюмени
В десяти территориях Тюменской области будут выращивать кремлевские елки
В осенний призыв из Тюменской области в армию отправят около 2 тысяч срочников
В Тюмени стартует международный кинофестиваль «Ноль плюс»
Погода 2 октября в Тюмени: немного пасмурно и небольшой дождик
Шеф-поваров Тюмени приглашают на конкурс «Чак-чак – 2018»
Тюменцы засядут за Всероссийский экономический диктант 4 октября
На Всероссийский день ходьбы пришли более 600 тюменцев
В Тюмени стартуют продовольственные ярмарки
У перекрестка Республики-Первомайская в Тюмени уменьшили парковочный карман
В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов
Российский комик Евгений Воскресенский проведет мастер-класс для тюменцев