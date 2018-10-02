Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 самых рентабельных банков

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-02T09:36:33+03:00

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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга самых рентабельных крупных российских банков по итогам 1 полугодия 2018 года (13 место), опубликованного газетой Коммерсант. Показатель рентабельности капитала Банка составил 10,2%.

По показателю среднего размера капитала в 1 полугодии 2018 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занимает в рейтинге 15 место.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 460 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.