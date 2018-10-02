2018-10-02T09:33:18+03:00
Общество

В Тюмени вновь пройдет «ЭКОфитнес в Затюменском»

Спортивные команды волонтеров ждут на уборку-состязание
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени вновь пройдет «ЭКОфитнес в Затюменском»В Тюмени вновь пройдет «ЭКОфитнес в Затюменском»
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Экологическая акция «ЭКОфитнес в Затюменском» пройдет в ближайшее воскресенье, 7 октября, в Тюмени. Волонтеры на скорость будут приводить в порядок территорию парка «Затюменский». Начало в 10.30.

Добровольцам выдадут перчатки, фартуки, грабли и мешки для сбора мусора. За два часа им предстоит не только собрать мусор, но и превратить субботник в настоящую фитнес-тренировку.

Для участия нужно сформировать команду из 15 человек. До 4 октября подать заявку на электронную почту городского департамента по спорту и молодежной политике. KraevAA@tyumen-city.ru. Контактный телефон (3452) 46-44-62, председатель комитета молодежной политики Краев Алексей Александрович.

Отметим, что акция пройдет во второй раз. Впервые ЭКОфитнес прошел год назад и собрал самые спортивные коллективы города. Теперь в парке вновь ждут спортивных волонтеров на уборку-соревнование.

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