Наломала дров: влюбленная тюменка сгоряча дважды нарушила закон

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-02T08:52:58+03:00

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Влюбленная тюменка ответит перед законом сразу за два правонарушения. 22-летняя пьяная девушка угнала автомобиль и попала в ДТП.

Нарушительницу удалось задержать. Как выяснилось, горожанка пригласила к себе в гости знакомого и выпила с ним спиртного. Когда молодой человек уснул, она начала звонить своему возлюбленному. Однако молодой человек не отвечал и девушка вспылила. Она вытащила из куртки гостя ключи от его машины, и отправилась на поиски своег парня. Не справившись с рулем горе-автомобилистка совершила дорожно- транспортное происшествие. Гость же, проснувшись, сообщил об угоне в полицию.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом». Девушке грозит лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

Кроме того, ее привлекут к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.