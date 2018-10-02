2018-10-02T07:55:54+03:00
Экономика

Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок

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Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок — открытия специальных счетов для участия в электронных торгах в рамках 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и 223-ФЗ («О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»).

С 1 октября 2018 года денежные средства для обеспечения заявок на участие в электронных торгах в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ необходимо вносить на специальные счета, открытые в уполномоченных банках. Сбербанк входит в перечень уполномоченных кредитных организаций.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк уже завершил интеграцию со всеми аккредитованными электронными площадками. Мы зарезервировали счета всем клиентам банка и аккредитованным участникам рынка госзаказа. Полезными для нас являются постоянные технические консультации с лидером рынка госзаказа, площадкой «Сбербанк АСТ». Клиентам остается только подписать заявление через удаленный канал, без посещения офиса банка. Для удобства клиентов, открытие и ведение данных счётов мы сделали бесплатным до 28.02.19».

Для дистанционного открытия специального счета необходимо подписать заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания, воспользовавшись сервисом электронного документооборота E-invoicing. Документ необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), выпущенной на единоличный исполнительный орган. При отсутствии УКЭП в момент подписания документа сервис автоматически предложит осуществить выпуск подписи (услуга предоставляется бесплатно).

Банк откроет специальный счет по результатам проверок и проинформирует клиента в течение трех дней.

Для участия в закупках на электронных площадках также необходимо выпустить подпись для торгов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Подпись и ее курьерскую доставку можно оформить дистанционно с помощью сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн».

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