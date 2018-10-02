Аэропорт «Рощино» увеличит частоту полетов и откроет новые направления из Тюмени
Аэропорт «Рощино» объявил об открытии новых сезонных направлений. Это чартерные рейсы в города Камрань (Вьетнам), Шарджа и Дубай (ОАЭ), на острова Пхукет (Тайланд) и Хайнань (Китай).
В списке направлений останутся основные регулярные рейсы из Тюмени в Астану, Ташкент, Сочи, Казань, Самару, Красноярск, Ростов-на-Дону и Минеральные воды.
Также с начала осенне-зимнего сезона в «Рощино» появятся 2 новых регулярных перевозчика. Это давний партнер аэропорта – компания «Северный ветер» (Nordwind Airlines), самолеты которой будут выполнять регулярные рейсы в Москву с 28 октября. И авиакомпания «Азимут». С 4 ноября с ней получится добраться до Ростова-на-Дону.
Ознакомиться с подробным расписанием можно в любое время на сайте аэропорта «Рощино».