Аэропорт «Рощино» увеличит частоту полетов и откроет новые направления из Тюмени

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-02T08:01:03+03:00

Жители и гости областной столицы смогут улететь в Дубай, Вьетнам, Китай и Тайланд

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Аэропорт «Рощино» объявил об открытии новых сезонных направлений. Это чартерные рейсы в города Камрань (Вьетнам), Шарджа и Дубай (ОАЭ), на острова Пхукет (Тайланд) и Хайнань (Китай).

В списке направлений останутся основные регулярные рейсы из Тюмени в Астану, Ташкент, Сочи, Казань, Самару, Красноярск, Ростов-на-Дону и Минеральные воды.

Также с начала осенне-зимнего сезона в «Рощино» появятся 2 новых регулярных перевозчика. Это давний партнер аэропорта – компания «Северный ветер» (Nordwind Airlines), самолеты которой будут выполнять регулярные рейсы в Москву с 28 октября. И авиакомпания «Азимут». С 4 ноября с ней получится добраться до Ростова-на-Дону.

Ознакомиться с подробным расписанием можно в любое время на сайте аэропорта «Рощино».