Убедительный процент от БКС Премьер - Вклад «В ПЛЮСЕ» под 7,55% годовых в рублях!

СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-02T07:45:31+03:00

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Банковский вклад – это самый пассивный и одновременно самый понятный для населения инструмент инвестирования. Несмотря на то, что снижение ставок в экономике потянуло за собой вниз и ставки по депозитам, на рынке еще есть предложения с достойной доходностью, а сам инструмент подходит для долгосрочного сохранения капитала и личного «резервного фонда».

Одним из ключевых параметров для вкладчика служит процент по депозиту. За первую декаду сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских депозитных банков составила порядка 6,65% (1). При этом, по прогнозу Банка России, инфляция в 2018 году окажется в районе 4% (2).

Лишь немногие игроки на банковском рынке сохраняют предложения с доходностью, позволяющей комфортно защитить средства от инфляции. В линейке депозитных предложений инвестиционного банка «БКС Премьер» (3) появился вклад «В ПЛЮСЕ» (4) с одной из лучших ставок на рынке – 7,55% (5), что почти в два раза превышает уровень прогнозируемой инфляции на горизонте года. Вклад «В ПЛЮСЕ» - это специальное предложение для новых клиентов банка. Ставка 7,55% действительна при размещении средств от 300 тысяч до 1 миллиона рублей на 365 дней, проценты выплачиваются в конце срока (6).

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Дата публикации 02.10.18. Предложение действительно на дату публикации.

1) По вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях https://1prime.ru/finance/20180925/829261696.html

2) http://www.mk.ru/economics/2018/03/24/centrobank-inflyaciya-v-2019-godu-budet-nakhoditsya-vblizi-4.html

3) Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г. в качестве товарного знака (знака обслуживания) и ООО «Компания БКС» (лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) для идентификации предоставляемых услуг.

4) Услугу оказывает Акционерное общество "БКС - Инвестиционный Банк", генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г. Выдана без ограничения срока действия.

5) Процентная ставка указана для вклада в рублях на срок 365 дней в российских рублях на сумму от 300 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях Банка, расположенных в городах присутствия Банка, за исключением г. Москвы/500 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях Банка, расположенных в г. Москва до 1 000 000 рублей

Расходные операции – не предусмотрены. Дополнительные взносы – не предусмотрены. При досрочном истребовании Депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения денежных средств в Депозите по ставке Депозита «До востребования». При неявке Вкладчика по окончании Срока депозита, сумма Депозита с начисленными процентами зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента. Проценты на сумму Депозита выплачиваются по истечении Срока депозита на Текущий/Накопительный счет Клиента.

6) Оформить депозит могут клиенты соответствующие одному из следующих условий:

— физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания физических лиц с банком, при условии оформления пакета услуг «Премьер Базовый» или пакета услуг «Премьер Расширенный»;

— действующие клиенты банка, которым оформлен пакет услуг «Премьер Базовый» или пакет услуг «Премьер Расширенный» при условии, что размер активов клиента за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи отчета об операциях или распоряжения клиента, представленного клиентом с целью размещения депозита данного вида, не превышал 500 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в г. Москва, и 300 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в городах присутствия банка, за исключением г. Москва. Активы Клиента считаются при открытия депозита как в рублях, так и в долларах, в рублях 300 000 рублей/500 000 рублей соответственно. Клиент вправе открыть один депозит в рублях и один депозит в долларах США, при этом Активы для расчета не должны быть увеличены для этого в два раза. Повторное открытие депозита не допускается ни в рублях, ни в долларах США.