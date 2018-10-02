2018-10-02T07:21:39+03:00
Происшествия

Стало известно, почему женщина выпала из окна муравейника в Тюмени

Ее тело было найдено на козырьке подъезда
Марина АНТОНОВА
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Стало известно, почему женщина выпала из окна муравейника в ТюмениСтало известно, почему женщина выпала из окна муравейника в Тюмени
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Стали известны подробности трагического случая в центре Тюмени 29 сентября. Поздно вечером в минувшую субботу на козырьке одного из подъездов дома по улице Республики, 92, известного как муравейник, было обнаружено тело женщины. Очевидцы тут же вызвали полицейских, спасателей и медиков.

- Вызов поступил в 22.54, бригада скорой помощи прибыла в 23.02. Медики констатировали смерть пациентки. Травмы, не совместимые с жизнью, были получены при падении с высоты, - сообщили "Комсомольской правде - Тюмень" в пресс-службе областного департамента здравоохранения

В Тюменской службе экстренного реагирования добавили, что спасатели выезжали, чтобы снять тело с высоты. Специалисты спустили его с помощью альпинисткого снаряжения и передали стражам порядка.

В городской полиции уточнили, что женщина выпала с балкона 7-го этажа. Личность погибшей установлена, это местная жительница, 1951 года рождения.

- Криминального характера не усматривается. Женщина страдала психическими расстройствами, - уточнили в пресс-службе УМВД Тюмени.

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