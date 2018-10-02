СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-02T07:02:32+03:00

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В десяти территориях Тюменской области будут выращивать кремлевские елки. 10 деревянных кубиков с семенами главной елки страны привезла в Тюменскую область куратор Всероссийского экопроекта "Детки Кремлевской елки" Алена Август.

Выращиванием хвойных деревьев займутся школьники Тюмени, Сладковского, Бердюжского, Ярковского, Казанского, Аромашевского, Нижнетавдинского, Заводоуковского, Упоровского, Ишимского районов. Семена им передала Алена Август на слете школьных лесничеств Тюменской области, прошедшем в детском лагере "Витязь", передает Федеральное агенство лесного хозяйства.

Идея использовать древесину и семена кремлевской елки возникла у тюменки, когда она узнала, что после праздников Кремлевскую елку отправляют на опилки.

- Мы смогли получить разрешение на переработку кремлевской елки в управлении делами президента России, чтобы дать ей вторую жизнь. Теперь после праздников елка превращается не в опилки и не в дрова, а в волшебные предметы, – отметла Август.