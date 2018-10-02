В осенний призыв из Тюменской области в армию отправят около 2 тысяч срочников

СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-02T06:04:44+03:00

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В военкоматах Тюменской области стартовал осенний призыв. В армию планируется отправить около двух тысяч срочников. Служить тюменцы будут во всех видах войск Вооруженных сил РФ, в том числе 15 человек отправят в Президентский полк.

Осенью от призыва освобождены педагоги, которых забирают на службу только весной, с 1 мая по 15 июля. Молодежь из сельской местности будут призывать после окончания уборочной, с 15 октября, сообщили в областном военкомате.

При направлении в армию пожелания новобрацев при выборе рода войск и места службы будут учитываться. При этом, конечно, важное значение имеет состояние здоровья призывника, его уровень образования и морально-деловые качества.

Напомним, что Минобороны РФ разрешает родителям и представителям общественных организаций сопровождать призывников до места службы. Им также оплачивается проезд и проживание. Меры принимаются для того, чтобы родители видели, в какие условия попадает их сын, а также, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий в дороге.