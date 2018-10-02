В Тюмени стартует международный кинофестиваль «Ноль плюс»

СЕГОДНЯ 05:02 2018-10-02T05:02:21+03:00

Горожан ждет неделя лучших семейных и детских фильмов со всего мира

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Международный кинофестиваль «Ноль плюс» стартует сегодня, 2 октября, в Тюмени. Торжественное открытие состоится в Музейном комплексе имени Словцова. В нем примут участие российский актер Евгений Воскресенский изаслуженный артист России Юрий Кузнецов.

Горожан ждет неделя лучших детских и семейных фильмов от режиссёров со всего света. Тюменцам покажут более 100 кинолент из 26 стран.

В рамках церемонии открытия фестиваля состоится российская премьера фильма «Тряпичные куклы» режиссеров Джастина и Кристин Шаак из США, а открывать фестиваль будет фильм «Маленький, маленький ветер» режиссера Марии Сосниной студии «Метрономфильм», Россия.

На торжественном открытии выступят театр эстрадной песни «Соломинка» под руководством Надежды Соломатовой, а также театральный проект «Жить настоящим» в лице Евгения Воскресенского, музыкального проекта «Север Га» и солистов DANN’S Company.

Соавтор и ведущий проекта Александр Школенко представит уникальный молодежный проект «Прыжок» совместно с театральной труппой Алены Дуровой.