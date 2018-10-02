Погода 2 октября в Тюмени: немного пасмурно и небольшой дождик

СЕГОДНЯ 03:51 2018-10-02T03:51:15+03:00

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Вторник, 2 октября, в Тюменской области будет немного пасмурным. Местами возможны небольшие осадки, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем +7,+12 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске днем пройдет небольшой дождик, воздух прогреется максимум до +10 градусов, ветер 5-14 м/с. В Тобольске тоже дождь и +8. В Ишиме без осадков, а термометры покажут +9 градусов.

В народном календаре 2 октября названо Трофимом и Зосима или Пчелиной девятиной. В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. В это время было принято обязательно есть по утрам мед, запивая его теплой водой.

Устраивали также Трофимовы вечерки, на которых молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства.

Наблюдали приметы: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.