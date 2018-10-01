Шеф-поваров Тюмени приглашают на конкурс «Чак-чак – 2018»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-01T16:11:44+03:00

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В Тюмени пройдет конкурс кулинарного мастерства «Чак-чак – 2018». Его организует Центр татарской культуры. Состязания пройдут среди кондитеров-профессионалов международной молодежной акции «Чак-чак party».

Этот день принято считать днем рождения сладости, ставшей визитной карточкой татарского и башкирского народов, символом сохранения народных традиций и обычаев.

К участию в конкурсе ждут шеф-поваров и поваров предприятий общественного питания Тюмени. Участники могут представить на конкурс 1 – 2 блюда.

Заявки на участие принимаются до 13 октября по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 4/ 11; e-mall: tztk@yandex.ru, справки по телефонам: 69-30-25; 69-35-56.

Подведение итогов состоится 14 октября в Торговом центре «Па-На-Ма» (ул. 2-я Луговая, 30). В этот день в рамках организованной вкусной выставки все желающие тюменцы смогут попробовать представленные блюда и оценить работы конкурсантов по степени сложности, дизайну, оригинальности и т.д. Победители будут выбраны в ходе открытого голосования.

С положением и формой заявки можно ознакомиться здесь.