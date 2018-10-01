Тюменцы засядут за Всероссийский экономический диктант 4 октября

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-01T16:03:29+03:00

Писать его можно на специальной площадке и в онлайне

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Всероссийский экономический диктант тюменцы будут писать в ТюмГУ. Напомним акция пройдет в четверг, 4 октября. В Тюменской области Диктант напишут 4 октября в ТюмГУ и Тюменском областном союзе потребительских обществ. Все желающие сядут за парты в 10:00.

Вопросы для диктанта разработаны методической комиссией во главе с Дмитрием Сорокиным, вице-президентом ВЭО России, научным руководителем Финансового университета при Правительстве РФю. Они будут касаться тем макро- и микроэкономики, экономических реалий современной России, а также чисто практических действий – например, таких как получение кредита или открытие вклада в банке. Есть и задания, требующие знания истории экономической мысли и литературы.

Ответы позволят выявить, насколько сегодня население России, особенно молодые люди, осведомлено в экономике. По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации для экономического образования школьников и студентов, станет ясно какие экономические знания нужно освещать в средствах массовой информации.

Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии Финансового Университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов страны, администраций субъектов РФ, институтов Российской академии наук.

В прошлом году в ней участвовало более 59 тысяч человек, работало 638 площадок в 80 регионах.

В этом году география диктанта стала еще шире. Сегодня зарегистрировано более 1200 региональных площадок в 83 субъектах России и уже есть все основания полагать, что в этом году акция привлечет больше участников, чем в предыдущем.

Уточнить адреса диктанта можно на сайте. Там же есть возможность написать Диктант онлайн. Сделать это можно 4 октября с 12:00 и до полуночи. Регистрация уже открыта.